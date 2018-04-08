فينغر سعيد باستمرار الصحوة

أبدى الفرنسي آرسين فينغر مدرب آرسنال، سعادته البالغة بفوز الفريق اللندني المثير 3 / 2 على ضيفه ساوثهامبتون اليوم الأحد، في المرحلة 33 لبطولة الدوري الإنجليزي، ليواصل صحوته في الفترة الأخيرة، بعدما حقق انتصاره السادس على التوالي.

وقال فينغر عقب المباراة “كل مباراة تفوز بها تجعلك أكثر قوة، من المهم أن نواصل تحقيق هذه النتائج الإيجابية”.

وأوضح المدرب الفرنسي “مررنا بوقت صعب للغاية في الفترة الماضية، ولكننا نجحنا في التعافي، أداء اللاعبين تطور بشكل ملحوظ، ونأمل الآن في مواصلة السير على هذا النهج في الفترة المقبلة”.

لم يغفل فينغر الإشادة أيضا بأداء داني ويلبيك مهاجم الفريق، الذي سجل الهدفين الثاني والثالث لآرسنال في اللقاء، لينهي صيامه التهديفي في المسابقة الذي استمر خلال المباريات الـ16 الأخيرة للفريق في البطولة، ويثبت أنه لم يفقد لمسته الرائعة.

قال فينغر “سعيد للغاية بعودته إلى مستواه المعهود بعدما اجتاز الفترة الصعبة التي مر بها مؤخرا، وأظهر قوة ذهنية استثنائية للعودة”.

بهذه النتيجة، أبقى آرسنال على آماله في التأهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم القادم، بعدما تلاشت فرصه بنسبة كبيرة في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وارتفع رصيد آرسنال إلى 54 نقطة في المركز السادس، بفارق ثلاث نقاط خلف تشيلسي، صاحب المركز الخامس، المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي.