كونتي عن التأهل لدوري الأبطال: لا أعرف

تحدث الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، عن إمكانية وصول فريقه للمراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال كونتي في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية بعد المباراة :”المراكز الأربعة الأولى؟ (يضحك) لا أعرف لا أعرف، سنحاول بذل قصارى جهدنا”.

وأضاف الإيطالي :”كيف أرى النتيجة؟ من الصعب جدًا شرحها، سيطرنا على المباراة وصنعنا العديد من الفرص، ولكننا لم نسجل وهذا ما يفسر موسمنا”.

وتابع :”كان أداؤنا جيد طوال الموسم ولكن كان علينا تسجيل المزيد من الأهداف، هذه ليست المرة الأولى التي يحدث هذا الأمر وعلينا أن نتحسن كثيرًا، عندما تبقى في هذا المركز في الجدول فهذا يعني أن هناك مشكلة”.

وأكمل :”في النهاية نحن نتحدث عن تعادل وليس فوز وهذا يعني أنه أمر لا يصدق، يجب أن نشعر بالإحباط، فهذه ليست المرة الأولى، نحن في هذا الموقف لأننا أهدرنا العديد من الفرص للحصول على النقاط الثلاث”.

واختتم :”هذه هي الحقيقة، يجب أن نتحسن، كان يجب أن نفوز اليوم وبدلًا من هذا نحن نتحدث عن تعادل، نحن بحاجة للرغبة في تسجيل هدف ثاني وثالث ورابع”.