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مانشستر يونايتد يستهدف نيمار بصفقة تبادلية ضخمة

8 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, الدوري الفرنسي, ملاعب العالم 76 زيارة

ما زال الجدل دائرا حول مصير النجم البرازيلي، نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، بين تلميحات برحيله عن النادي الفرنسي، الصيف المقبل، وتأكيدات من والد اللاعب حول استمراره.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة (ديلي ستار) البريطانية، إن مانشستر يونايتد يرغب في إبرام صفقة تبادلية ضخمة، مع النادي الباريسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة المحتملة، تتضمن انتقال نيمار إلى قلعة الشياطين الحمر، مقابل رحيل الثنائي الفرنسي، بول بوغبا وأنتوني مارسيال، إلى سان جيرمان، إلى جانب دفع اليونايتد 57 مليون يورو.

لكن التحدي الأكبر أمام هذه الصفقة، هو مدى استعداد سان جيرمان، للتخلي عن النجم البرازيلي، بعد استقدامه من البارسا مقابل 222 مليون يورو.

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