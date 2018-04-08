مبولحي ينهزم بعد ثماني لقاءات

أخيرا وبعد صموده لثمان جولات لم يتذوق فيها طعم الهزيمة ومنذ التحاقه بالدوري السعودي الممتاز، سقط أمس الحارس الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي وبرباعية كاملة في اللقاء الذي جمع ناديه الاتفاق بنادي الاتحاد لحساب الجولة 25 من الدوري السعودي الممتاز، فرغم صمود الاتفاق حتى الدقيقة 44 انهار وتلقى رباعية كاملة كانت ستكون أثقل لولا بعض التدخلات الموقفة من حارس الخضر الذي يعتبر من بين أحسن حراس الدوري السعودي ومفاجأة النصف الثاني من الموسم بامتياز، للإشارة فإن سقوط مبولحي كان تحت أنظار الحارس الألماني السابق أوليفر كان الذي كان حاضرا في مدرجات ملعب الملك عبد الله.

الطاقم الفني للخضر قدم مؤشرات على عودته من جديد

في سياق الحديث عن مبولحي الذي أبعد في تربصين للمنتخب الوطني وهمش منذ تعيين رابح ماجر مدربا للخضر، بعث مساعد الناخب الوطني إيغيل بمؤشرات قوية على إمكانية عودة مبولحي للخضر خلال التربص القادم بمناسبة مواجهة البرتغال وديا عندما قال أن أبواب المنتخب مفتوحة أمامه وتأتي هذه التطورات عقب التصرفات غير المقبولة من الحارس الأول عند ماجر وهو شاوشي، الذي قد يبتعد عن المنافسة لعدة جولات إن سلطت عليه لجنة الانضباط عقوبة قاسية عقب تصرفه في لقاء فريقه المولودية وشبيبة القبائل.

ب-ب

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