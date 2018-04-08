مقصية رونالدو تظهر في سانتياغو برنابيو

ما زال، الهدف الذي سجله كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، بركلة مقصية رائعة في مرمى جيانلويجي بوفون، حارس جوفنتوس الإيطالي، حديث الساعة ومحط اهتمام كبير من وسائل الإعلام الإسباني.

وقبل انطلاق ديربي مدريد بين فريقي الريال وأتلتيكو، الذي انتهى بالتعادل 1-1، اليوم الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو، التقطت عدسات المصورين، نسخة مصغرة من الهدف الرائع الذي سجله النجم البرتغالي.

ونزل نجل كريستيانو إلى أرض الملعب، وقام الطفل الصغير بمحاولة لتكرار المقصية، التي هز بها نجم ريال مدريد شباك اليوفي، مما أثار إعجاب جماهير الملكي، وخطف اهتمام عدسات المصورين.



يذكر أن رونالدو أسهم، بهدفه الرائع في فوز ريال مدريد على اليوفي 3-0 في تورينو، علما بأن الفريقين سيلتقيان إيابًا، يوم الأربعاء المقبل، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.