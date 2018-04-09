اجتماع بين نيمار وميسي يثير التساؤلات!

هل يعود نيمار إلى برشلونة من جديد؟

أثار النجم الدولي البرازيلي “نيمار” الجدل من خلال تغريدة عبر حسابه في تويتر نشر من خلالها صورة تجمعه باللاعب الأرجنتيني الدولي “ليونيل ميسي”.

وكتب نيمار من خلال حسابه الرسمي عبر تويتر: “عندما أكون مع ميسي، تحدث أشياء عظيمة، سأخبركم بالمزيد، أبقوا منتبهين”.

ورجحت بعض التقارير الصحافية إمكانية عودة نيمار للعب في صفوف برشلونة من جديد بينما البعض الآخر توقع تواجد البرازيلي في حملة ترويجية مع نجم البلاوغرانا الأول وذلك مع اقتراب الحدث الأهم كأس العالم في روسيا2018.

ولم يعلن ليونيل ميسي من جانبه عن السبب الحقيقي لتغريدة النجم البرازيلي نيمار.

وانتقل نيمار لباريس سان جيرمان من برشلونة الإسباني في أغسطس الماضي، بمقابل قياسي بلغ 200 مليون جنيه استرليني. وأحرز مع الفريق الفرنسي 29 هدفا في 30 مباراة.