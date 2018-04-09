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xxx during the international friendly match between Japan and Haiti at Nissan Stadium on October 10, 2017 in Yokohama, Kanagawa, Japan.

الاتحاد الياباني يقرر إقالة حاليلوزيتش

9 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, كأس العالم, ملاعب العالم 84 زيارة

كشفت مصادر يابانية أمس الأحد أن مسيرة مدرب الساموراي وحيد حاليلوزيتش مع المنتخب قد انتهت فعليا، قناة فوجي اليابانية قالت أن القرار يكون قد اتخذ وأن حاليلو لن يجلس على دكة المنتخب في المونديال المقبل في روسيا، وكان وحيد قد أشرف على حظوظ المنتخب الياباني قبل ثلاث سنوات وقاده للتأهل للمونديال.
علاقة حاليلو باللاعبين وبالاتحادية سيئة والنتيجة كانت متوقعة قبل اليوم
المتتبع لأخبار وحيد والمنتخب الياباني يدرك جيدا أن خبر مثل هذا لم يكن غريبا لكن لو اتخذ في وقت سابق، لكن أن يتخذ قبل شهرين من المونديال فإنه غير منتظر بالمرة، علاقة حاليلو بالاتحادية اليابانية كانت سيئة على الدوام وحتى علاقته باللاعبين لم تكن جيدة، حيث رفض عديد اللاعبين بقاؤه لكن الوقت لم يكن كافيا للتغيير .

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