الاتحاد الياباني يقرر إقالة حاليلوزيتش

كشفت مصادر يابانية أمس الأحد أن مسيرة مدرب الساموراي وحيد حاليلوزيتش مع المنتخب قد انتهت فعليا، قناة فوجي اليابانية قالت أن القرار يكون قد اتخذ وأن حاليلو لن يجلس على دكة المنتخب في المونديال المقبل في روسيا، وكان وحيد قد أشرف على حظوظ المنتخب الياباني قبل ثلاث سنوات وقاده للتأهل للمونديال.

علاقة حاليلو باللاعبين وبالاتحادية سيئة والنتيجة كانت متوقعة قبل اليوم

المتتبع لأخبار وحيد والمنتخب الياباني يدرك جيدا أن خبر مثل هذا لم يكن غريبا لكن لو اتخذ في وقت سابق، لكن أن يتخذ قبل شهرين من المونديال فإنه غير منتظر بالمرة، علاقة حاليلو بالاتحادية اليابانية كانت سيئة على الدوام وحتى علاقته باللاعبين لم تكن جيدة، حيث رفض عديد اللاعبين بقاؤه لكن الوقت لم يكن كافيا للتغيير .

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