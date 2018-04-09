“الدقائق الملعونة” ترعب غوارديولا قبل مواجهة ليفربول

اعترف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن على لاعبيه محاربة اليأس حين يلتقون ليفربول في إياب دور الثمانية من دوري الأبطال.

ويدخل السيتيزنز المباراة على ملعبه وهو منهزم في الذهاب بثلاثية نظيفة، مع تلقيه هزيمة أخرى ضد مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لاثنين.

كان السيتي يستعد للاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي حين تقدم بهدفين للاشيء على يونايتد لكن شباكه تلقت 3 أهداف في الشوط الثاني ليتأجل تتويجه أسبوعا إضافيا على الأقل.

عن ذلك يقول بيب غوراديولا: “إنه شيء يزيد الأمر صعوبة”.

“عدم الفوز بالديربي بهذه الطريقة ليس أمر سهلا، إذا تقدمنا بهدفين على ليفربول فإن ما حدث ضد يونايتد يمكن أن يفترس عقول اللاعبين”.

وأكمل: “حين تلعب بالطريقة التي قدمناها الشوط الأول ويكون لديك هذه الفرص ثم لا تغلق النتيجة يبقى كل شيء ممكنا”.

“رغم التقدم بهدفين، أدركت أن المباراة لم تنتهِ بعد، خاصة في هذه المسابقة”.

المثير للأمر أن السيتي تلقى 3 أهداف من يونايتد في غضون 16 دقيقة مع بداية الشوط الثاني، كما سجل ليفربول 3 أهداف في مرمى السيتي خلال 9 دقائق بالمباراة التي لعبت شهر جانفي الماضي.

تكرر الأمر قبل ذلك مع أندية دربها غوارديولا، فقد تلقى بايرن ميوينخ 3 أهداف من برشلونة في آخر 13 دقيقة من ذهاب نصف نهائي دوري الابطال عام 2015، وثلاثة أهداف في 18 دقيقة في مباراة الإياب في الدور قبل النهائي ضد ريال مدريد عام 2014.

يعترف غوارديولا: “فكرت في ذلك مرات عدة، لقد خسرنا أكثر من مباراة في دوري الأبطال بغضون 10 أو 15 دقيقة، أتذكر أن فريقي بايرن ميوينخ كان متعادلا 0-0 ضد برشلونة حتى الدقيقة 77، وانتهى بنا المطاف خاسرين 0-3، ربما ما يحدث خطأي، يجب أن أفكر في الأمر”.