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الصحافة الكندية تدافع عن تايدر وترفع من معنوياته

9 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 401 زيارة

رغم أنه كان السبب الأول في خسارة فريقه مونتريال إيمباكات إلا أن الدولي الجزائري سفير تايدر حظي بإشادة كبيرة من الإعلام الكندي يوم أمس، قناة ” تي في أ سبور” الكندية أعدت تقريرا مطولا جدا عن تايدر وقالت أنه قائد حقيقي رغم أنه لا يحمل الشارة، القناة السابقة قالت أن تايدر تحمّل كامل مسؤولياته في تصريحاته التي أدلى بها بعد طره وهي من الأمور النادرة، حيث يسعى كل اللاعبين لإخلاء مسؤلياتهم في مثل هكذا حالات، تايدر قال بعد نهاية اللقاء أنه السبب في خسارة فريقه بعد أن تركهم بعشرة لاعبين فقط، كل هذا رغم أن طرده كان ظالما، ويحظى تايدر بشعبية كبيرة في إقليم الكيبيك، حيث يعتبر من بين نجوم الفريق عكس ما هو عليه الحال في الجزائر ومع ماجر الذي يراه لاعبا منتهي بدنيا .
بورقعة-

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