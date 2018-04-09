براهيمي بمستوى كبير مع بورتو

قاد الدولي الجزائري ياسين براهيمي ناديه بورتو لتحقيق فوز مهم عندما استقبل نادي ديسبورتيفيو أفيس على ملعبه الدراغاو لحساب الجولة التاسعة والعشرين من الدوري البرتغالي الممتاز، أصحاب الأرض سجلوا هدفين في ظرف 11 دقيقة وهي النتيجة التي انتهى عليها اللقاء في وقت ردت العارضة كرة براهيمي في الد35، وبهذا الفوز بقي بورتو في المركز الثاني برصيد 73 نقطة وبفارق نقطة على المتصدر بنفيكا، الذي احتل الصدارة عقب خسارة بورتو في الجولة الماضية أمام رفقاء الجزائري يبدة في بيلينينسيش.

نال تقييما جيدا ومردودا رائعا قبل الداربي

كعادته قدم لاعب الخضر مستوى كبيرا جدا فرغم عجزه عن تسجيل هدف أو تقديم كرة حاسمة، إلا أنه كان بمثابة القائد الأول لكل هجمات بورتو بفضل سرعته وتوغلاته التي صنعت الفارق وهو ما جعل موقع هوسكورد المتخصص في التقييم يمنحه علامة مرتفعة جدا وهي 8.4 كأحسن ثالث لاعب في فريقه. ما قدمه براهيمي أراح كثيرا مدربه كونسيساو وأنصار الدارغاو قبل أسبوع من لقاء القمة ومنعرج البطولة، حيث سيواجه بورتو الأحد القادم نادي بنفيكا والفوز يعني استعادة الصدارة.

ب-بكوش

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