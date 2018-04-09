توخيل يقترب من قيادة سفينة سان جيرمان

باتت أيام الإسباني أوناي إيمري مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي معدودة على مقاعد تدريب الفريق الموسم المقبل وذلك نظراً لعدم قدرته على تحقيق آمال وطموحات إدارة النادي وجماهيره الغفيرة.

وعلى الرغم من التدعيمات القوية التي أبرمتها إدارة الفريق الصيف الماضي إلا أن إيمري فشل في الوصول بعيداً ببطولة دوري ابطال أوروبا الهدف والحلم الأكبر للنادي وجماهيره وودع البطولة من الدور ثمن النهائي على يد منافسه ريال مدريد الإسباني.

وخلال الفترة الأخيرة تم ربط العديد من الاسماء القوية بعالم التدريب بنادي باريس سان جيرمان لإيجاد خليفة لإيمري وابرزهم لويس إنريكي وانكونيو كونتي وماسيميليانو اليغري.

وأكدت العديد من التقارير الواردة من ألمانيا أن توماس توخيل مدرب نادي بوروسيا دورتموند الألماني السابق قد توصل لإتفاق رسمي مع إدارة النادي الفرنسي لتولي تدريب الفريق خلفاً لإيمري.

وكان نادي بايرن ميونخ الألماني قد وضع توخيل من ضمن المرشحين لخلافة يوب هاينكس مدرب الفريق والذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري ولكن تخلى كارل هاينز رومينيغه عن الفكرة.

وأشارت التقارير أن توخيل سوف يتولى تدريب سان جيرمان بعقد يمتد لموسمين وينتهي في عام 2020 حيث كان المدرب الألماني قريباً من تدريب نادي أرسنال الإنجليزي الموسم المقبل خلفاً لأرسين فينغر ولكن لم يتم الأمر في النهاية.

ومنذ رحيله عن تدريب نادي بوروسيا دورتموند الموسم الماضي ظل توخيل عاطلاً بدون تدريب أي فريق أخر حيث يتوقع له الكثيرون النجاح بباريس سان جيرمان.