توريس يعلن نهاية رحلته مع أتلتيكو مدريد

توريس يعلن رسمياً الرحيل عن أتلتيكو مدريد

أعلن النجم الإسباني الكبير فيرناندو توريس أسطورة نادي أتلتيكو مدريد إنتهاء مشواره بشكل رسمي مع الروخي بلانكوس عقب نهاية الموسم الجاري.

تواجد توريس بإحدى الأحداث الترويجية بالعاصمة مدريد الأثنين حيث إستغل اللاعب الفرصة وأعلن عن قراره خلال تلك المناسبة.

وأكد توريس أن عدم مشاركته في المباريات السبب الرئيسي لإتخاذ هذا القرار حيث لم يشارك سوى في 3 مباريات فقط مع الفريق هذا الموسم.

وقال توريس: “أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعلن لكم أن هذا الموسم هو أخر مواسمي مع أتلتيكو مدريد شعرت بأنني لابد أن أصارح الجماهير بقراري لأنها منحتني الكثير من الحب والمودة”.

وتابع: “أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للرحيل لم أحظى بالتوفيق مع الفريق لا يوجد اي دور لي بالفريق لذلك لابد من الرحيل ومنح الأخرين فرصة حقيقية”.

وأضاف: “أشعر بأنني قادر على مواصلة اللاعب ولكن ليس هنا لم اشارك بالمباريات وهو السبب الحقيقي وراء إتخاذي هذا القرار”.

ويمتلك توريس الفائز ببطولة كأس العالم مع المنتخب الإسباني في عام 2010 مسيرة عريضة مع أتلتيكو مدريد حيث سجل الظهور الأول له في عام 2001 وشارك في 330 مباراة وسجل خلالها 113 هدفاً.

كما سجل اللاعب حضوره في 110 مباراة رفقة المنتخب الإسباني وخاض تجربة إحترافية خارج الملاعب الإسبانية مع ليفربول الإنجليزي وتشيلسي وميلان الإيطالي بين عامي 2007 و 2015 قبل أن يعود لقلعة الروخي بلانكوس مرةً أخري.

ومن جانبه أكد إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد أن ناديه ينوي توديع توريس بأفضل طريقة ممكنة بعقد وداعية خاصة للاعب وذلك في أخر مباريات الفريق ببطولة الليغا أمام إيبار.

وقال سيريزو خلال تصريحات صحفية: “فرناندو أسطورة نادينا لقد تركنا له حرية الإختيار بالطبع لان أتلتيكو مدريد بمثابة بيته”.

وأتم: “إذا قرر الرحيل ومواصلة مسيرته بقميص نادي أخر فلا يسعني سوى شكره على كل ما قدمه لهذا النادي لقد قدم لنا الكثير وباب أتلتيكو مدريد سيكون مفتوحاً له دائماً في أي وقت خلال مسيرته مع الكرة”.