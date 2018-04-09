الرئيسية / آخر الأخبار / جوهرة أتلتيكو مدريد على طاولة فلورنتينو بيريز

جوهرة أتلتيكو مدريد على طاولة فلورنتينو بيريز

9 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 362 زيارة

يواصل رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” البحث عن حلول لتعزيز صفوف الفريق في الصيف المقبل مع مواجهة صعوبات في صفقة انتقال البرازيلي نيمار لصفوف النادي الأبيض الإسباني.

ووقع اختيار بيريز على الفرنسي الشاب “أنتوان غريزمان” من صفوف الجار أتلتيكو مدريد مستفيد من كسر الاتفاق مع النادي في الصيف الماضي عن طريق ضم الظهير الفرنسي الشاب “ثيو هيرنانديز”.

ويدرس ريال مدريد دفع 100 مليون يورو من أجل ضم “غريزمان” بنهاية الموسم الحالي مستغلا تواجد قيمة كسر عقد للاعب.

وكان غريزمان قد أكد أن ما يقال عن توقيعه لبرشلونة أمر عار من الصحة لكنه في نفس الوقت أشار لرغبته في تحديد مصيره قبل الذهاب مع منتخب الديوك الفرنسية إلى روسيا2018.

غريزمان اعترف عندما كان لاعبا في صفوف ريال سوسيداد أن ريال مدريد هو بمثابة فريق الطفولة بالنسبة له مما يتيح لريال مدريد تحول وجهة اللاعب إلى سانتياغو بيرنابيو بدلا من ملعب كامب نو.

شاهد أيضاً

توريس يعلن نهاية رحلته مع أتلتيكو مدريد

توريس يعلن رسمياً الرحيل عن أتلتيكو مدريد أعلن النجم الإسباني الكبير فيرناندو توريس أسطورة نادي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved