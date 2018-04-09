جوهرة أتلتيكو مدريد على طاولة فلورنتينو بيريز

يواصل رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” البحث عن حلول لتعزيز صفوف الفريق في الصيف المقبل مع مواجهة صعوبات في صفقة انتقال البرازيلي نيمار لصفوف النادي الأبيض الإسباني.

ووقع اختيار بيريز على الفرنسي الشاب “أنتوان غريزمان” من صفوف الجار أتلتيكو مدريد مستفيد من كسر الاتفاق مع النادي في الصيف الماضي عن طريق ضم الظهير الفرنسي الشاب “ثيو هيرنانديز”.



ويدرس ريال مدريد دفع 100 مليون يورو من أجل ضم “غريزمان” بنهاية الموسم الحالي مستغلا تواجد قيمة كسر عقد للاعب.

وكان غريزمان قد أكد أن ما يقال عن توقيعه لبرشلونة أمر عار من الصحة لكنه في نفس الوقت أشار لرغبته في تحديد مصيره قبل الذهاب مع منتخب الديوك الفرنسية إلى روسيا2018.

غريزمان اعترف عندما كان لاعبا في صفوف ريال سوسيداد أن ريال مدريد هو بمثابة فريق الطفولة بالنسبة له مما يتيح لريال مدريد تحول وجهة اللاعب إلى سانتياغو بيرنابيو بدلا من ملعب كامب نو.