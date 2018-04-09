زطشي يشكر الوزير السابق على دعمه المطلق “للفاف” ويرحب بحطاب

استغل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي الملتقى الطبي الذي احتضنه مركز سيدي موسى أمس، ليدلي ببعض التصريحات الخاصة بالوزير السابق للشباب والرياضة الهادي ولد علي، مستغلا في نفس الوقت الفرصة للترحيب بخليفته محمد حطاب الذي عين على رأس الهيئة الأولى المسؤولة عن الرياضة في الجزائر.

زطشي: “نشكر الهادي ولد علي، على مساندته المطلقة للفاف”

جاء على لسان رئيس “الفاف” حول الوزير السابق ولدي علي الذي عرف فعلا بمساندته الكبيرة لزطشي وللاتحاد الوطني لكرة القدم الحالي قائلا: “نشكر كثيرا ولد علي على مساندته المطلقة “للفاف” ولكل الاتحادات الجزائرية، الوزير السابق قام بعمل كبير يستحق الشكر عليه”.

“نتمنى النجاح للوزير حطاب في مهمته الجديدة”

مستغلا الفرصة لتهيئة أرضية خلق علاقات جديدة مع الوزير الجديد محمد حطاب الذي خلف سابقه ولد علي، فقد صرح زطشي يقول: “محمد حطاب، معروف بحبه الكبير لرياضة كرة القدم، ومتابعته لشؤون مختلف الأنشطة الرياضية بصفة عامة، من جانبنا سنسعى لتقديم كل الدعم للوزير الجديد وذلك طبعا لخدمة الكرة الجزائرية وتحقيق أهداف ومشاريع الوزارة التي كلف بها حطاب.”

م. دحوي

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