زطشي يعترف بعدم حصوله على تقرير تربص مارس

لم يخف الرجل الأول في مبنى دالي إبراهيم خير الدين زطشي عدم حصوله إلى غاية الآن على تقرير مفصل من الناخب الوطني رابح ماجر، خاص بتربص شهر مارس المنقضي والمبارتين الوديتين اللتين خاضهما الفريق الوطني ضد كل من تانزانيا بملعب 5 جويلية، وأيضا مواجهة منتخب إيران بملعب مدينة غراتس بالنمسا.

رئيس “الفاف” اجتمع بماجر وطالبه بتقديم التقرير

أكد زطشي بأنه فعلا وكما جرت عليه العادة قد اجتمع بالمدرب رابح ماجر وأيضا المناجير العام للمنتخب حكيم مدان بعد كل تربص، حيث تحدثت الأطراف المجتمعة حول مباراتي الخضر ضد تانزانيا وإيران والنتائج التي خرج منها المنتخب قبل أن يقوم المدرب الرئيسي بتدوين تقريره الكتابي الذي يخص كل كبيرة وصغيرة في ذلك التربص.

زطشي: “نثق في عمل ماجر وعلينا التركيز الآن على المواعيد القادمة”

صرح رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي أنه يثق كثيرا في عمل ماجر، مطالبا في نفس الوقت من الجميع التركيز من الآن على ما ينتظر الخضر من تحديات قادمة حين قال: “نحن نثق كثيرا في عمل ماجر، والمدرب سيعمل على تقديم تقييم شامل للتربص الماضي، لنأخذ منه الأمور الإيجابية ونقوم بتصحيح الجوانب السلبية، علينا التركيز الآن على المواعيد القادمة التي تنتظرنا خاصة فيما يتعلق بتصفيات كأس إفريقيا”.

م.دحوي

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