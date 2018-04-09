زفان يعود للظهور، يلعب تسعين دقيقة ويقدم مستوى جيدا

عاد نادي ران بتعادل ثمين جدا من أرض نادي نيس بهدف لهدف أبقاهم في المركز الخامس ضمن ترتيب الدوري، رفقاء رامي بن سبعيني ورغم تأخرهم في النتيجة إلا أنهم عادلوها بهدف عن طريق بانجمان بورجيود بتمريرة رائعة من مهدي زفان، هذا الأخير استفاد من إصابة زميله هاماري تراوري وسجل ظهوره كـأساسي واستغل الفرصة على أكمل وجه بعد أن قدم مستوى مميزا جدا، مهدي يأمل في أن يقنع المستوى المقدم مدربه صبري لموشي علّه يمنحه وقتا أكبر مستقبلا فيما تبقى من جولات في الليغ 1 على الأقل ستكون كفيلة له بإقناع الإدارة لإبقائه الموسم القادم مضن تعداد الفريق .

بن سبعيني لعب على الجهة اليسرى وظهر بمستوى متوسط

لقاء ران ضد نيس عرف أيضا مشاركة الدولي الجزائري الآخر رامي بن سبعيني أساسيا، رامي لعب كالعادة على الجهة اليسرى من الدفاع وكالعادة لم يقدم مستوى كبيرا، خاصة هجوميا، رامي ورغم رفضه للعب في هذا المركز إلا أن المدرب لا يراه مناسبا إلا فيه، موقع “هو سكورد” العالمي الخاص بالإحصائيات منح الجزائري تقيما وقدره 6.7 وهو تقييم يبقى متوسطا مقارنة مع تقييمات بقية زملائه، يشار إلى أن زفان حصل على 7.1 كثاني أعلى تقييم في فريقه بعد مسجل الهدف كتأكيد على المستوى الكبير الذي قدمه .

بورقعة-ع

مرتبط