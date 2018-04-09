سوداني هداف من جديد

عزز نادي دينامو زغراب صدارته للدوري الكرواتي الممتاز عندما عاد بفوز من تنقله لمواجهة نادي أسترا 1961 لحساب الجولة الثامنة والعشرين وبرباعية نظيفة، رفعت رصيده للنقطة 63 مبتعدا بثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه، من جانب دينامو كان الجزائري هلال العربي سوداني حاضرا في التشكيلة الأساسية وكان وراء افتتاح مهرجان الأهداف في الدقيقة 21 وهو الهدف الذي رفع به عداده إلى 13 هدفا هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين وبفارق هدفين عن مهاجم ريجيكا دوس سانتوس.

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