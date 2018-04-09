فارس يتنفس في الدوري الإيطالي

حقق نادي هيلاس فيرونا فوزا صعبا على حساب نادي كالياري بهدف وحيد من دون رد رفع به رصيده للنقطة الـ25 في المركز قبل الأخير دائما، لكنه فوز قربه أكثر من منطقة البقاء التي لم تعد تبعد سوى بنقطتين، رفقاء فارس قدموا مستوى مميزا وقاوموا بقوة وأظهروا بعض المستوى الذي يتيح لهم البقاء، من جانب هيلاس وكما جرت عليه العادة شارك محمد سليم فارس أساسيا ولعب كامل التسعين دقيقة وشارك على غير العادة في مركز الجناح الأيسر وليس في الدفاع، لكن مستواه كان متوسطا لأبعد الحدود، يشار إلى أن مركز فارس الأصلي هو الجناح لكنه لعب في آخر عامين في مركز الظهير وأبدع فيه حتى بات مطلبا لأكبر الأندية الإيطالية على غرار نابولي وجوفنتوس .

بورقعة-ع

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