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فارس يتنفس في الدوري الإيطالي

9 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 393 زيارة

حقق نادي هيلاس فيرونا فوزا صعبا على حساب نادي كالياري بهدف وحيد من دون رد رفع به رصيده للنقطة الـ25 في المركز قبل الأخير دائما، لكنه فوز قربه أكثر من منطقة البقاء التي لم تعد تبعد سوى بنقطتين، رفقاء فارس قدموا مستوى مميزا وقاوموا بقوة وأظهروا بعض المستوى الذي يتيح لهم البقاء، من جانب هيلاس وكما جرت عليه العادة شارك محمد سليم فارس أساسيا ولعب كامل التسعين دقيقة وشارك على غير العادة في مركز الجناح الأيسر وليس في الدفاع، لكن مستواه كان متوسطا لأبعد الحدود، يشار إلى أن مركز فارس الأصلي هو الجناح لكنه لعب في آخر عامين في مركز الظهير وأبدع فيه حتى بات مطلبا لأكبر الأندية الإيطالية على غرار نابولي وجوفنتوس .
بورقعة-ع

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