فيغولي سعيد بتصريحات إيغيل وينتظر استدعاء من ماجر

كشفت صحيفة “فاناتيك ” التركية الشهيرة يوم أمس أن التصريحات التي أدلى بها مساعد الناخب الوطني مزيان إيغيل والتي كنا قد نشرناها كاملة قد أراحت كثيرا لاعب غلطة سراي سفيان فيغولي، الصحيفة السابقة قالت أن التصريحات جاءت مطمأنة لفيغولي وأراحته كثيرا، وكان إيغيل قد أكد أن ماجر وبقية الطاقم الفني يتابعون تطور فيغولي وأن أبواب المنتخب الوطني مفتوحة له على مصراعيها ويمكن رؤيته في أقرب فرصة.

سفيان يأمل في التواجد ضد البرتغال

بحسب الصحافة التركية فإن المستوى الكبير الذي يقدمه فيغولي اقترن بعاملين مهمين الأول تصريحات إيغيل والثاني المستوى المتدني الذي يقدمه لاعبو الوسط في المنتخب، أمور مثل هذه اجتمعت لتفضي لنتيجة وحيدة وهي عودة سريعة لفيغولي، سفيان الذي ارتاح لتصريحات إيغيل ينتظر دعوة من الناخب الوطني ولما لا يكون ذلك في لقاء البرتغال الودي الذي سيقام بداية جوان وهو لقاء لا يرغب أي لاعب في الغياب عنه كيف لا والضفة الأخرى ستعرف تواجد أحسن لاعب في العالم ومن أحسن لاعبي التاريخ كريستيانو رونالدو.

هل تراجع ماجر فعلا عن قناعاته أم أن تصريحات إيغيل لا تعنيه

ما أتت به الصحافة التركية سيشكل ضغطا جديدا على رابح ماجر، هذا الأخير عبر مرارا أنه لن يستدعي فيغولي لأن ذلك يدخل ضمن خياراته وطريقة لعب سفيان لا تناسبه فهل تراجعه عن قناعاته ؟ وفي حال لم يستدعه للتربص المقبل وربما الذي يليه وواصل تعنته فما محل تصريحات إيغيل من الإعراب ؟ وهل هي تصريحات فردية لا تعني ماجر ؟ على العموم ماجر من وضع سيء لأسوأ وسواء أعاد فيغولي أو لم فإنه سيتلقى النقد في الحالتين .

بورقعة-ع