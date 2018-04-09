الرئيسية / آخر الأخبار / كلوب يتوعد مانشستر سيتي بخماسية على ملعب “الاتحاد”!

كلوب يتوعد مانشستر سيتي بخماسية على ملعب “الاتحاد”!

9 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, رابطة أبطال أوروبا, ملاعب العالم 359 زيارة

المدرب يورغن كلوب ينتظر مفاجأة في إياب دور الـ8 أمام السيتي

يأمل الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي أن يقدم سيناريو مثاليا يجتاز به مواجهته امام مانشستر سيتي بإياب دور الـ8 من دوري الأبطال.

كان الريدز قد حقق فوزا ثمينا في الذهاب، وخرج كلوب وفي جعبته 3 أهداف نظيفة، ويريد أن يكمل ما بدأه في ملعب “أنفيلد” هناك على أرض السيتيزنز بملعب “الاتحاد”.

قال كلوب في المؤتمر الصحفي: “السيناريو المثالي للمباراة؟، إذا سجلنا 5 أهداف فسنصعِّب الأمر عليهم”.

وأضاف: “الفوز يتعلق بالاستقرار والحيوية ومحاولة خلق مشاكل للخصم، وإذا سجلنا 5 أهداف فسيكون الأمر صعبا على مانشستر سيتي، لكن هذا ليس من المرجح”.

“علينا فقط أن نسبب لهم الكثير من المشاكل بقدر ما نستطيع، فإذا مررنا من هذا الدور فسيكون في انتظارنا برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ على الارجح.. الأمر عسير جدا”.

حقق كل من ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ الفوز في مواجهات الذهاب ضد جوفنتوس وروما وإشبيلية على التوالي، وستقام غدا الثلاثاء مواجهتا روما وبرشلونة على ملعب “الأوليمبيكو”، ومانشستر سيتي وليفربول على ملعب “الاتحاد”.

وتستكمل باقي مواجهات هذا الدور بعد غد الأربعاء بين الريال واليوفي على ملعب “سنتياغو برنابيو”، وبايرن وإشبيلية على ملعب “أليانز آرينا”.

شاهد أيضاً

توريس يعلن نهاية رحلته مع أتلتيكو مدريد

توريس يعلن رسمياً الرحيل عن أتلتيكو مدريد أعلن النجم الإسباني الكبير فيرناندو توريس أسطورة نادي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved