كلوب يتوعد مانشستر سيتي بخماسية على ملعب “الاتحاد”!

المدرب يورغن كلوب ينتظر مفاجأة في إياب دور الـ8 أمام السيتي

يأمل الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي أن يقدم سيناريو مثاليا يجتاز به مواجهته امام مانشستر سيتي بإياب دور الـ8 من دوري الأبطال.

كان الريدز قد حقق فوزا ثمينا في الذهاب، وخرج كلوب وفي جعبته 3 أهداف نظيفة، ويريد أن يكمل ما بدأه في ملعب “أنفيلد” هناك على أرض السيتيزنز بملعب “الاتحاد”.

قال كلوب في المؤتمر الصحفي: “السيناريو المثالي للمباراة؟، إذا سجلنا 5 أهداف فسنصعِّب الأمر عليهم”.

وأضاف: “الفوز يتعلق بالاستقرار والحيوية ومحاولة خلق مشاكل للخصم، وإذا سجلنا 5 أهداف فسيكون الأمر صعبا على مانشستر سيتي، لكن هذا ليس من المرجح”.

“علينا فقط أن نسبب لهم الكثير من المشاكل بقدر ما نستطيع، فإذا مررنا من هذا الدور فسيكون في انتظارنا برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ على الارجح.. الأمر عسير جدا”.

حقق كل من ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ الفوز في مواجهات الذهاب ضد جوفنتوس وروما وإشبيلية على التوالي، وستقام غدا الثلاثاء مواجهتا روما وبرشلونة على ملعب “الأوليمبيكو”، ومانشستر سيتي وليفربول على ملعب “الاتحاد”.

وتستكمل باقي مواجهات هذا الدور بعد غد الأربعاء بين الريال واليوفي على ملعب “سنتياغو برنابيو”، وبايرن وإشبيلية على ملعب “أليانز آرينا”.