ليرس يشارك للمرة الرابعة في الكالتشيو ووناس حبيس الدكة

تمكن اليافع الجزائري مهدي ليرس لاعب كييفو فيرونا من تسجيل رابع مشاركة له هذا الموسم في الدوري الإيطالي حين شارك بديلا في لقاء نابولي الذي أقيم يوم أمس، مهدي شارك في آخر ربع ساعة لكن دخوله لم يكن موفقا بالمرة، حيث دخل وفريقه متقدما بهدف لكن وفي آخر أربع دقائق من اللقاء قلب نابولي الطاولة وفاز بهدفين، لكن يبقى هذا الأمر غير مهم بقدر أهمية مشاركة مهدي الذي ما زال يسعى لتثبيت أقدامه في تشكيلة كيفو، يشار إلى أن مهدي ليرس يبلغ من العمر 19 سنة فقط ويمكنه تمثيل ثلاثة منتخبات وهم الفرنسي والجزائري إضافة للبرتغالي .

وناس ومشاش حبيسي الدكة

إذا كان الفرانكو جزائري ليرس حظي ببعض الدقائق فإن مواطنيه زين الدين مشاش وآدم وناس لم يشاركا وبقيا حبيسي الدكة طيلة التسعين دقيقة، وضعية الثنائي الجزائري متفاوتة فإذا كان بقاء مشاش عاديا بما أنه يحاول أن يفرض نفسه في المجموعة بعد فترة غياب طويلة، فإن وضعية وناس من سيئ لأسوأ، الدولي الجزائري ومن دون شك لن يحظى بأي فرص وسيبقى حبيس الدكة حتى نهاية الموسم الذي قد يعرف رحيله بعد موسم مخيب سواء بالإعارة أو الرحيل نهائيا لأن لاعب بوردو السابق وبحسب مصادر كثيرة ومتطابقة يرفض تكرار هذا الموسم السيئ .

بورقعة-ع

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