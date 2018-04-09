ليستر سيسهل رحيل محرز بعد أن عثر على بديله

كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية الشهيرة في أن إدارة ليستر سيتي وجدت أخيرا خليفة لاعب الخضر رياض محرز الذي ينتظر أن يرحل في الصيف المقبل، الأمر يتعلق بلاعب نوريتش سيتي جيمس ماديسون الذي قدم مستويات كبيرة في الموسم الحالي مع فريقه الناشط في الدرجة الثانية، ويعتبر اسم ماديسون اسما جديدا في لائحة المرغوب في التعاقد معه لخلافة رياض على أمل أن يكون الأخير، يذكر أن الصحافة المقربة من ليستر كشفت عن أسماء كثيرة كبدلاء محتملين لمحرز أبرزهم بن عرفة إضافة إلى تورزن هازار من دون نسيان دياباتي وغيرهم.

إدارة ليستر ستدفع 20 مليونا من الملايين الكثيرة التي ستكسبها

صحيفة “ذا الصن” قالت أن إدارة ليستر سيتي ستدفع ما يقارب العشرين مليون جنيه أسترليني وهي قيمة تبدو ضخمة للاعب قادم من الدرجة الثانية الإنجليزية، لكنها تعتبر جزء فقط من قيمة محرز المنتظرة، التقارير الإنجليزية قالت أن إدارة ليستر ستسعى لتسويق محرز بأكبر قيمة ممكنة لأنه يستحق ذلك، وكانت عديد الصحف البريطانية الكبرى قد وضعت أرقاما لقيم انتقال محرز من الـ 60 مليونا إلى غاية المائة مليون جنيه إسترليني في انتظار الصيف المقبل وإتمام الصفقة مهما كان الرقم كبيرا لأن ذلك لا يهم محرز ومحبيه كثيرا .

بورقعة-ع

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