مدرب روما: “مستعدون لقلب الطاولة على برشلونة”!

مدرب روما: “لن نستسلم ضد برشلونة حتى صافرة النهاية”

لا يريد أوزيبيو دي فرانشيسكو مدرب نادي أي إس روما أن يدخل فريقه مستسلما في مواجهة برشلونة رغم أن انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري الأبطال أقرب للمستحيل.

ففي المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش المواجهة قال دي فرانشيسكو: “يجب علينا تقديم أفضل ما لدينا، الجماهير ستكون لاعبنا رقم 12 ولا يجب أن نستسلم”.

وأكمل: “سنلعب بأقوى تشكيلة لدينا، ثم بعدها نفكر في الديربي (ضد لاتسيو يوم الأحد المقبل)، سندخل بكامل حماسنا وقوتنا وأفكارنا ونصارع حتى النهاية، من الواجب علينا أن نفعل ذلك”.



كما تحدث عن عودة التركي جنكيز أوندير وغياب الجناح الأرجنتيني دييغو بيروتي بسبب إصابة تعرض لها في مباراة الذهاب بين الفريقين قائلا: “سنتابع جنكيز لمعرفة إمكانية مشاركته، إذا سار كل شيء بشكل جيد فسيلعب بالتأكيد، أما بيروتي فإنه خارج الحسابات ونأمل أن يكون جاهزا لمواجهة لاتسيو”.

وأكمل: “باتريك تشيك لديه حس تهديفي ويمكن أن يشارك غدًا”.

وختم المدرب الإيطالي الشاب حديثه قائلا: “علينا تصديق أننا نستطيع فعلها، يجب أن نكون في يومنا مثلما فزنا على تشيلسي، سنواجه برشلونة الفريق الذي لا يخطئ تقريبا والذي خسر مرة واحدة فقط هذا الموسم، فريق تم بناؤه عبر سنوات طويلة، لكننا لن نرمي المنديل، وسنقاتل حتى الرمق الأخير”.