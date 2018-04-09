ملتقى طبي لدراسة تطوير كرة القدم في شهر رمضان

نظم اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم بالتنسيق مع “الفاف” ملتقى طبيا بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى حول دراسات تطوير كرة القدم في شهر رمضان بالنسبة للاتحادات العربية، وتطرق الملتقى الطبي لقضية حساسة عاشتها كثيرا هذا الموسم العديد من الملاعب الجزائرية وهي الموت المفاجئ فوق الميادين، حيث حضر هذا الملتقى الدولي أطباء تونسيون ومغاربة، وأيضا أطباء من الجزائر”.

زطشي: “الطب الرياضي جزء مهم في الرياضة ونسعى لإيجاد حلول في شهر رمضان”

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي على هامش الملتقى الدولي للطب الرياضي قائلا: “نحن نولي أهمية بالغة للجانب الطبي، حيث حضرنا لمحاضرات ودراسات مهمة جدا ومفيدة لكرة القدم الجزائرية، نحن نسعى لإيجاد حلول تبعد لاعبينا من خطر لعب المباريات المهمة في شهر رمضان المبارك من دون أن يتعرضوا لأي تهلكة”.

م.دحوي

مرتبط