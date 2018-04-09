هني يتألق ويقود سبارتاك لفوز جديد في الدوري الروسي

عاد لاعب الخضر سفيان هني للمشاركة أساسيا مع ناديه سبارتاك موسكو بعد الغياب عن التشكيل الأساسي للقاءين سابقين، سفيان شارك من البداية في لقاء “أنجي محج قلعة” ضمن الجولة الـ24 من الدوري الروسي وانتهى اللقاء بفوزه ورفقائه بأربعة أهداف كاملة مقابل هدف وحيد، سفيان قدم مستوى مميز وكان وراء الهدف الأول الذي سجله فريقه بتمريرة حاسمة لزميله بروميس، ولعب سفيان لغاية الدقيقة الـ84 ليترك مكانه بعدها لزميله ميلغاريخو وكانت النتيجة قد حسمت وقتها، ورفع رفقاء هني رصيدهم بفوزهم هذا للنقطة الـ74 في المركز الثاني على بعد خمس نقاط عن لوكوموتيف موسكو المتصدر دائما .

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