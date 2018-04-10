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بيل يُفسد مخططات ريال مدريد الصيفية بقرار مُفاجىء

10 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 58 زيارة

يبدو أن مستقبل اللاعب غاريث بيل جناح ونجم نادي ريال مدريد الإسباني لم يتم حسمه بعد، وسيتم حسمه بالفعل فور نهاية الموسم الحالي 2017-18.

تقارير صحفية إسبانية تقول أن اللاعب الدولي الويلزي يتواجد ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن ملعب سانتياغو برنابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وذكرت تلك التقارير أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي يُخطط لوضع بيل في صفقة تبادلية من أجل الحصول على أحد أهدافه الصيفية لتدعيم صفوف الفريق.

فيما يُعاني اللاعب صاحب الـ28 عاماً بقوة منذ انتقاله إلى الميرينغي عام 2013 مقابل 86 مليون جنيه استرليني من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وشارك في 31 مباراة مع الفريق هذا الموسم في جميع المسابقات، لكن مُعظمهم كان من على مقاعد البدلاء بسبب خروجه من حسابات مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

وارتبط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بلتعاقد مع النفاثة الويلزية، لكن جوناثان بارنيت وكيله خرج لينفي تلك الشائعات بتصريحات صادمة.

وقال بارنيت في تصريحاته لشبكة “إي إس بي إن” الشهيرة ” غاريث لاعب في ريال مدريد ويُحب ريال مدريد، وريال مدريد يُحب غاريث أيضاً “.

ثم أضاف في حديثه قائلاً ” كل هذا الحديث عن رحيله مكتوب من قِبل مراسلين ليس لديهم أدنى فكرة عما يحدث ويحتاجون إلى كتابة شيء ما ولا يهمهم إذا ما كان صحيحاً أم لا “.

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