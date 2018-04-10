توخيل يستعد لدخول 3 تحديات مع سان جيرمان

يقترب فريق باريس يان جيرمان من إعلان تعاقده الرسمي مع المدير الفني الألماني توماس توخيل، الذي تنتظره مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية مع نادي العاصمة الفرنسية.

ذكرت تقارير صحفية أن توماس توخيل يقترب من تولي مهمة تدريب باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، خلفا للمدرب الإسباني أوناي إيمري، وأضافت ذات المصادر أن المدرب الألماني سيحصل على عقد مع الفريق الباريسي لمدة موسمين، بالإضافة إلى خيار التمديد لموسم إضافي.

وفي حال تأكد خبر تعاقد باريس سان جيرمان مع توخيل، فإن مدرب بوروسيا دورتموند السابق تنتظره تحديات جمة مع الفريق الفرنسي العملاق، الذي وضع منذ سنوات مشروعا كرويا طموحا يهدف من خلاله إلى تسيد الكرة الفرنسية والعالمية.

وفيما يلي أبرز ثلاثة تحديات تنتظر توخيل مع فريق باريس سان جيرمان:-

مواصلة السيطرة محليا

يتحتم على توخيل (44 عاما) العمل على مواصلة سيطرة فريق باريس سان جيرمان على الألقاب المحلية، إذ أحكم فريق العاصمة في السنوات الأخيرة قبضته على الدوري الفرنسي، مستفيدا من التعاقدات الكبيرة التي أبرمها مع لاعبين من طينة كبيرة، بالإضافة إلى ضعف المنافسة في فرنسا بالمقارنة مع دوريات أوروبية أخرى على غرار إنجلترا وإسبانيا.

كما أن الفوز بكأس فرنسا سيكون بالتأكيد على أجندة توخيل في الموسم المقبل، خاصة وأن الفريق الباريسي يعج بلاعبين يمكن الاستفادة من خدماتهم في الكثير من البطولات، التي يُنافس عليها العملاق الباريسي.

ضبط غرفة الملابس

لن تكون مهمة المدرب الألماني مفروشة بالورود في ضبط غرفة ملابس النادي الباريسي، خاصة وأن مناوشات بين نجمي الفريق نيمار دا سيلفا وإدينسون كافاني ظهرت علانية في لقاء سابق في الدوري الفرنسي، علاوة على ذلك، فإن بعض لاعبي الفريق عبروا في مرات عديدة عن امتعاضهم من الجلوس على دكة البدلاء.

بالمقابل يُعرف عن المدرب توخيل صرامته الشديدة سواء داخل الملعب أو خارجه، حتى أن صحيفة “بيلد” الألمانية أكدت أن لاعبي فريق بايرن ميونخ، وعلى رأسهم المدافع ماتز هومليز رفضوا في وقت سابق تولي توخيل مهمة تدريب الفريق البافاري.

وأضافت “بيلد” أن توخيل معروف بأساليبه غير المعهودة في التدريب والتغذية، على غرار منع تناول البيتزا ورقائق البطاطس ومراقبة اللاعبين عبر نظام (GPS).

“الكأس ذات الأذنين”

ومن أبرز العوامل التي ستحدد نجاح توخيل من عدمه برفقة الفريق الفرنسي هي التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي استثمر نادي باريس سان جيرمان أموالا كبيرة من أجل الظفر بها.

فمنذ سنوات، يُمني نادي العاصمة الفرنسي النفس بالفوز بأعرق الكؤوس الأوروبية، ووضع اسم باريس سان جيرمان مجددا على خريطة الأندية الأوروبية الكبيرة، لكن هذا الحلم ظل مستعصيا على التحقيق لحد الآن.

وبكل تأكيد سيحاول توخيل النجاح فيما فشل فيه المدرب الإسباني أوناي إيمري وقبله الفرنسي لوران بلان، إذ من المتوقع أن يُركز المدرب الألماني بشدة على هذه البطولة الأوروبية العريقة، خاصة وأن فريق باريس سان جيرمان يملك كل مقومات النجاح للفوز بهذا اللقب الغالي.