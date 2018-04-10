رئيس ريال مدريد ينتظر برشلونة في نهائي دوري الأبطال

أكد رئيس ريال مدريد الحالي “فلورنتينو بيريز” أنه لا يخشى مواجهة برشلونة في كلاسيكو في نهائي دوري الأبطال الأوروبي في الموسم الحالي.

وكان ريال مدريد قد وضع قدمًا في نصف النهائي، بعدما تغلب على جوفنتوس بثلاثية نظيفة في تورينو بينما فاز برشلونة على حساب روما 4-1 في كامب نو.

ونقلت صحيفة “ماركا” قول بيريز: “لدينا رغبة كبيرة في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة لتخطي سانتياغو برنابيو، ونواصل السير لحصد لقب أفضل نادي في القرن الواحد والعشرين”.

وأكمل: ” مواجهة برشلونة في نهائي دوري الأبطال هذا الموسم؟ يمكن أن يحدث ذلك، لأنني أتخيل أننا سنلعب مع بايرن ميونيخ الذي نلعب ضده دائماً ولكن إذا كان برشلونة فلا مشكلة، وأتذكر هذا العام انتصرنا عليهم مرتين في كأس السوبر، ولكن علينا عبور جوفنتوس أولا”.

وقال عن تصفيق جماهير جوفنتوس للدون كريستيانو رونالدو: ” كما قلت في السابق رونالدو هو أفضل وريث للرائع دي ستيفانو، هو هداف النادي التاريخي ويمثل قيم الفريق، الموهبة، العمل، التضحية، الاحتراف والطموح ورمز للنادي”.

وأضاف بيريز: “تحية جماهير جوفنتوس للاعب بقيمة رونالدو لم تأتي من فراغ، ما حدث كان مثيراً للغاية، ويظهر عظمة يوفنتوس وجماهيره، هدف كريستيانو كان واحدًا من أجمل الأهداف التي شاهدتها عبر حياتي، لذلك هو أفضل لاعب في هذا العالم”.



وتحدث عن اللاعب الذي تمنى أن يلعب في صفوف ريال مدريد: ” توتي، كان هناك اتصالات بيننا في 2006 لكنه في النهاية فضل البقاء في صفوف روما”.

وأخيرا قال عن موعد رحيله عن النادي: “ولايتي مستمرة حتى 2021 ومن ثم سوف تقرر الجمعية العمومية إذا كانت لديها رغبة في استمراري أو لا، سوف أبقى الرئيس طالما لديهم رغبة في ذلك”.