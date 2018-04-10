رئيس شبيبة القبائل يرفض طلب مولودية الجزائر

رفض رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، الاستجابة لإدارة مولودية الجزائر، التي طالبت برفع حصة تذاكر مباراة نصف نهائي كأس الجزائر.

وسيحصل مولودية الجزائر، على 3200 تذكرة فقط، مقابل 32 ألف تذكرة لشبيبة القبائل.

وانطلقت عملية بيع التذاكر، بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، اليوم الثلاثاء، حيث تم طرح 15 تذكرة، بينما ستباع البقية، في ملعب الشهيد محمد حملاوي.

من جهة أخرى، اندمج لاعبا شبيبة القبائل، نسيم يطو وهواري فرحاني، في المران الجماعي، مما يؤكد مشاركتهما أمام مولودية الجزائر، يوم الجمعة المقبل، بينما سيغيب لاعب الوسط، زيري حمّار عن اللقاء، لعدم تعافيه من الإصابة، التي يعاني منها، على مستوى الفخذ.