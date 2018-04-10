رقم جديد وفريد يسعى ميسي الى تحطيمه فهل ينجح؟

ميسي يحاول تحطيم رقم جديد بالتسجيل من الركلات الثابتة

يعيش النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني حالة من التألق الكبير هذا الموسم حيث أنه كعادته يواصل تحطيم الارقام وأصبح له دوراً كبيراً في إنتصارات النادي الكتالوني وعدم خروجه مهزوماً ببطولة الليغا ودوري ابطال أوروبا هذا الموسم.

كما بات ميسي متخصصاً بدرجة كبيرة في إحراز الأهداف من الركلات المباشرة هذا الموسم واقتنص شباك منافسيه بكثرة وقاد فريقه للإنتصار بالعديد من المواعيد الكبرى عن طريق التسجيل من الركلات الثابتة.

ووصل ميسي الى هدفه رقم 40 من الركلات الثابتة طوال تاريخه حيث سجل 34 هدفاً بقميص البلوغرانا فيما سجل ستة أهداف فقط رفقة المنتخب الأرجنتيني

واصبح ميسي أمام هدف صعب المنال وهو تحطيم رقم البرازيلي جونينيو بيرنامبوكانو والذي سجل 77 هدفاً طوال مسيرته مع الكرة من الركلات الحرة.

وسجل ميسي اخر اهدافه من الركلات الثابتة أمام ليغانيس بأخر مباريات الفريق ببطولة الليغا والتي إنتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويحتل ميسي المرتبة التاسعة عشر من بين افضل عشر لاعبين سجلوا أهدافاً من الركلات الثابتة حيث أن مهمة اللاعب باتت صعبة كثيراً من أجل الدخول بين عظماء التسجيل من الركلات الحرة المباشرة عبر التاريخ.

ومازال أمام البرغوث الأرجنتيني سنوات عديدة لمحاولة تحطيم رقم جديد وفريد وهو الأكثر تسجيلاً للركلات الثابتة وهو الهدف الوحيد أمام البرغوث حتى الان.

وفيما يلي تصنيف افضل 11 لاعباً هم الأكثر تسجيلاً من الركلات الحرة المباشرة حتى الأن:

1- جونينيو بيرنامبوكانو 77 هدف

2- بيليه 70 هدف

3- فيكتور ليغروتيلي 66 هدف

4- رونالدينيو غاوشو 66 هدف

5- ديفيد بيكهام 65 هدف

6- مارادونا 62 هدف

7- زيكو 62 هدف

8- رونالد كومان 60 هدف

9- روجيريو سيني 59 هدف

10- مارسيلينو كاريوكا 59 هدف

11- كوستاس فرانتزيسكوس 57 هدف