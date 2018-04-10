ريال مدريد يحل مشكلة رونالدو

يبدو أن المهاجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” يُجني في الوقت الحالي مقابل تألقه في الفترة الماضية حيث قرر فلورنتينو بيريز تحقيق مطلب اللاعب الأبرز.

تسجيل 24 هدفا في15 لقاء في عام 2018 دفع إدارة ريال مدريد للموافقة على زيادة راتب صاروخ ماديرا ليصل إلى 35 مليون يورو في الموسم الواحد.

ريال مدريد يرفض فكرة زيادة راتب رونالدو بسبب تراجع أداء اللاعب البرتغالي في بداية الموسم الحالي ولكونه قد مدد تعاقده بالفعل مع زيادة في الراتب منذ قرابة الـ15 شهرا.

ووفقا لبرنامج “تشيرنغيتو” الإسباني الشهير فإن ريال مدريد أبلغ وكيل أعمال رونالدو بالخبر السار وهو ما تسبب في سعادة اللاعب البرتغالي في الفترة الماضية وظهر في الملعب من خلال تألقه أمام جوفنتوس وأتلتيكو مدريد.

ورغم زيادة راتب رونالدو إلا أن الثنائي ليونيل ميسي ونيمار يتفوق على الدون من حيث المقابل المادي السنوي والذي بلغ قرابة الـ40 مليون يورو في الموسم الواحد.

يُذكر أن رونالدو ساهم في 40% من أهداف ريال مدريد في الليغا في الموسم الحالي كما أحرز 20 هدفا في آخر 10 مباريات.