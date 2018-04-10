زيدان لا يملك تفسيرًا للغز المُحيِّر

عبر زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن احترامه الكبير لمنافسه جوفنتوس، الذي سيواجهه غدا في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، مقللا من أهمية فوز فريقه بثلاثية نظيفة، في لقاء الذهاب

وقال زيدان، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا “الفوز في الذهاب لن يُغير شيئًا، فهناك مباراة أخرى، سنحاول الفوز مجددا، يجب أن تحترم خصمك. الأندية الكبرى لا تستسلم”.

وتابع “نحظى مؤخرا بسلاسة في التهديف وتحسن في جميع النواحي، نحن في لحظة جيدة، ومن الضروري استغلالها”.

وأضاف “لدينا كريستيانو رونالدو، نحن سعداء لما يفعله، كثير من الناس تشبهه بألفريدو دي ستيفانو، ولديهم الحق في ذلك، ولكن الكثيرين وأنا منهم، سنتذكر كريستيانو في هذا النادي. أنا سعيد لمعايشتي لهذا اللاعب”.

ومن المقرر أن يشارك المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما في مباراة الغد أمام جوفنتوس، رغم الانتقادات التي توجه ضده، لتراجع مستواه مؤخرًا وابتعاده عن تسجيل الأهداف، إلا أن زيدان استمر في الدفاع عنه، وأكد أن رأيه في اللاعب لم يتغير.

واستطرد زيدان “مع كل ما يقال عن بنزيما، هو يعاني على الأرجح، يرغب في تسجيل المزيد من الأهداف، إنه يتدرب جيدا، ويتواجد دائما مع زملائه ويتحلى بالتركيز”.

وأردف زيدان “نهائي محتمل بين ريال مدريد وبرشلونة؟ لا نفكر في ذلك الآن. ما يهمنا الآن هو العبور لنصف النهائي”.

وفيما يخص غيابات الريال في الدفاع لإيقاف سيرجيو راموس، وإصابة ناتشو، أضاف “خيسوس فاييخو تدرب بشكل جيد،، ويبدو أنه لم يكن لديه أي مشاكل”.

وختم “سنرى من سيبدأ غدًا، لكن ليس لدينا أي مشاكل، وإذا كانت هناك مشكلة، فسنتأقلم مع الموقف.. الآن كل شيء على ما يرام”