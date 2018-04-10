ضربة ثنائية من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد

رفض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي التخلي عن لاعبه ماركو فيراتي إلى برشلونة ولم يكتفي بذلك بل نجح في ضم نجم الفريق الكتالوني نيمار في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

ويبدو أن النادي الفرنسي يُخطط لضرب ريال مدريد بنفس الطريقة في ذلك رغبة زين الدين زيدان في التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار.

ووفقا لشبكة “باريس يونايتد” فإن باريس سان جيرمان أقنع نيمار بالبقاء في ملعب بارك دي برينس في الموسم المقبل بجانب خطة النادي للانتقام من ريال مدريد عن طريق ضم هدف فلورنتينو بيريز الآخر وهو اللاعب الفرنسي بول بوغبا من صفوف مانشستر يونايتد.



ويأمل زيدان في ضم بوغبا مستغلا التوتر في علاقة اللاعب مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لكن النادي الباريسي نجح في اقناع اللاعب الفرنسي باللعب في صفوفه مستغلا الحفاظ على نيمار ومشروع النادي الكبير في السنوات المقبلة.

واستغل باريس سان جيرمان علاقة الصداقة القوية بين نيمار وبوغبا في اقناع الأول بالبقاء والآخر بالقدوم للفريق ليضرب أحلام ريال مدريد الصيفية بقوة.