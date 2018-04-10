غوارديولا يستعد للقيام بمجازفة كبيرة خلال لقاء ليفربول

يسعى مانشستر سيتي لإثبات قدراته الكبيرة من خلال بحثه عن تعويض سقوطه أمام ليفربول ذهاباً بثلاثية نظيفة حين يستضيف الأخير بملعب الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء بقمة ستحدد مصير موسم بيب غوارديولا وغريمه يورغن كلوب.

ولم ينجح مانشستر سيتي بتقديم الأداء المأمول في أنفيلد لكن رغم ذلك يرى الكثيرون أن المواجهة لم تنتهي بعد تماماً ومن بين هؤلاء يظهر مدرب الريدز الذي أشاد بأداء السيتيزنز خلال لقاء مانشستر يونايتد السبت الماضي بالقول “لقد شاهدت اللقاء وكان الشوط الأول هو واحد من أفضل ما شهدت بحياتي، بالشوط الثاني تغيرت الأمور لأن هناك فريق سيطر على إيقاع اللقاء والآخر فقده”.

وتابع كلوب “نحن نستعد لمختلف السيناريوهات، بحال سجلوا هم بوقت مبكر أو فعلنا نحن ذلك لكن الأمور لا تسير كذلك يمكنني القول للاعبي فريقي حاولوا التسجيل أولاً لكن لست متأكد من أن هذا سينفع هذه هي كرة القدم وهذا ما حدث بأنفيلد لقد قمنا بما يجب بالوقت المناسب وبقيت ذات نتيجة الشوط الأول حتى النهاية”.

بريطانية قالت أن مدرب السيتي بيب غوارديولا اختار الاعتماد على ذات العناصر تقريباً التي خاضت لقاء آنفيلد مع إشراك سترلينغ على حساب غندوغان أما المفاجئ فهو خيار الإبقاء على آيميريك لابورتي بمركز الظهير الأيسر رغم المستوى المحبط الذي قدمه ذهاباً.

وسيعاني ليفربول من العديد من الغيابات بمقدمتها هينديرسون المحروم وتشان ولالانا المصابَين في حين تحوم الشكوك حول قدرة صلاح على المشاركة أساسياً ولو أن قلة الخيارات قد تجبر كلوب على المجازفة باللاعب وبالتالي قد نشهد على مواجهة صلاح لضحيته المفضلة بالمباراة الماضية لابورتي.