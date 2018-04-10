فاران يثق في فاييخو ويحذر من انتفاضة جوفنتوس الجريح

يرى الفرنسي رافائيل فاران، اليوم الثلاثاء، أن خيسوس فاييخو مستعد لخوض دقائقه الأولى في دوري أبطال أوروبا، في إياب ربع النهائي أمام يوفنتوس غدًا الأربعاء، وفي حالة بدنية تتيح له تعويض غياب سيرجيو راموس وناتشو فيرنانديز.

وقال فاران في مؤتمر صحفي عشية مواجهة فريقه ريال مدريد لليوفي، إن “خيسوس لاعب جيد، ليس لديه خبرة في هذه المنافسة ولكنه أهل لذلك بناء على ما شاهدته اليوم في التمارين، سيكون جيدا، لا أعلم إن كان سيلعب في النهاية، ولكنه يحظى بثقة الجميع لو قام بذلك”.

وأبدى اللاعب الفرنسي دعمه الكامل لزميله، مؤكدا أنه يتسم بالتركيز دائما، وأن الفريق الملكي بأسره يثق فيه.

وفي ظل غياب القائد راموس للإيقاف، سيتولى فاران مهمة قيادة الدفاع، ويرافقه فاييخو أو البرازيلي كاسيميرو، وفقا للقرار النهائي الذي سيتخذه المدرب زين الدين زيدان.

وحذر قلب الدفاع الفرنسي من الخطر الذي تمثله مواجهة جوفنتوس “الجريح” الذي خسر مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، مؤكدا أن فريقه لن يسعى وراء التعادل السلبي.

وقال فاران: “ستكون مباراة صعبة، جوفنتوس فريق كبير ويعرف أن كل شيء ممكن في كرة القدم. سيهاجمون منذ بداية المباراة.. ننتظر مباراة صعبة أمام خصم سيصارع حتى النهاية”.

وأضاف اللاعب الفرنسي: “لن نسعى وراء التعادل السلبي. فريقنا ليس هكذا، سنحاول الفوز بالمباراة التي نعرف أنها ستكون عويصة”.

وأشاد فاران بمهاجم جوفنتوس الأرجنتيني غونزالو هيغواين حيث قال: “هو لاعب كبير يجبر المدافعين على التركيز لأنه دوما قادر على صنع الخطورة”.

وأردف المدافع: “يفكر دائما في تسجيل الأهداف ويشكل خطرا مستمرا. لدي ذكريات جيدة عنه (حينما كان لاعبا في ريال مدريد). كان يشجعنا في غرفة الملابس ويرغب دائما في اللعب. هو يحب كرة القدم كثيرا”.

وعن غياب ديبالا عن جوفنتوس قال: “هو لاعب هام في جوفنتوس، لكن ننتظر من جوفنتوس اللعب بالمستوى الذي يليق بهذه البطولة. سيهاجمون ويضغطون. لن تكون مباراة سهلة”.

وبخصوص زميله في الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو صرح “هو لاعب مهم بالنسبة لنا. جودته كهداف فريدة. حينما يغيب يصبح ملحوظا وهو أمر طبيعي”.