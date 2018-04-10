كابيلو يعلن إعتزاله التدريب

أعلن المدرب الإيطالي الكبير فابيو كابيلو المدير الفني لنادي جيانغسو الصيني إنتهاء مسيرته مع التدريب بنهاية الموسم الجاري عقب مسيرة حافلة ومليئة بالنجاحات خلال مشواره التدريبي.

وكان المدرب صاحب ال 71 عاماً قد رفض تولي تدريب المنتخب الإيطالي خلال الفترة الماضية وأعلن أن الموسم الجاري سيكون أخر مواسمه مع التدريب عقب مشوار كبير وحافل إمتد لقرابة 30 عاماً كاملة.

وحقق كابيلو العديد من الالقاب والنجاحات خلال مسيرته ونجح في تحقيق بطولة الكالتشو مع كلاً من ميلان وروما بجانب تتويجه ببطولة دوري ابطال اوروبا مع الروسونيري عام 1994.

كما حقق كابيلو بطولة الدوري الإسباني مع نادي ريال مدريد وأشرف على تدريب المنتخب الإنجليزي والروسي من قبل.

وكان المنتخب الإيطالي قد عرض منصب المدير الفني للمنتخب على كابيلو خلفاً لفينتورا والذي فشل في قيادة منتخب الأزوري للتأهل لبطولة كأس العالم المقبلة في روسيا ومنذ رحيله مازال البحث جارياً عن خليفة له.

وخلال تصريحات صحفية لراديو راي الإيطالي قال كابيلو: “لقد رفضت بالفعل عرضاً لتدريب المنتخب الإيطالي لقد حصلت على الخبرات الكافية مع المنتخبات مع إنجلترا وإيطاليا وروسيا أيضاً”.

وتابع: “أردت أن أخوض تجربة التدريب بإحدى الأندية مرةً أخرى وكان جيانغسو تجربتي الأخيرة مع كرة القدم لقد حققت كل ما حلمت به راض تماماً عما قدمته”.

وأتم: “الأن قررت أن أعتزل مهنة التدريب وسوف أخوض تجربة التحليل التليفزيوني دائماً ما يشهد هذا المجال نجاحاً باهراً”.