كلاسيكو إسباني في نهائي دوري الأبطال؟ زيدان يُجيب

المؤتمر الصحفي لزيدان قبل مواجهة جوفنتوس…

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني من أجل مواجهة نظيره نادي جوفنتوس الإيطالي مساء غداً الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب أليانز ستاديوم الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز الميرينغي بثلاثة أهداف نظيفة قربته من التأهل للدور التالي.

وتحدَّث زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة السيدة العجوز الحاسمة من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وافتتح زيدان تصريحاته متحدثاً عن المباراة قائلاً ” نتيجة 3-0 في الذهاب لا تعني أي شيء، غداً مباراة مختلفة، وعلينا أن نقدم مباراة كبيرة أُخرى “.

ثم أضاف المدرب الفرنسي في حديثه قائلاً ” أُفضل عدم الحديث عن الأفضلية في دوري الأبطال، نريد أن نُظهر ذلك في الملعب، نحن نحترم جميع الفِرق، والفِرق الكبيرة لا تستسلم أبداً “.

وعن مدافعه الشاب خيسوس فاييخو وموقفه من المشاركة في المباراة، قال زيدان ” فاييخو تدرب بشكل جيد في الفترة الماضية، سنرى من سيلعب غداً “.



فيما تحدَّث عن كريم بنزيمة قائلاً ” ربما يعاني بنزيمة بسبب عدم تسجيله الأهداف، إنه يتدرب بشكل جيد ويمتلك تركيزاً كبيراً وبالطبع يحب أن يُسجل المزيد من الأهداف “.

أمَّا عن مواجهة نادي برشلونة في كلاسيكو إسباني بنهائي التشامبيونز ليغ، فقال زيدان ” كلاسيكو في النهائي؟ أنا مُهتم بمباراة الغد فقط، البقية لا تهمني “.

وقال المدرب عن جيانلويجي بوفون حارس جوفنتوس ” أعلم أن بوفون شخص رائع وعظيم، لكنني لا أعتقد أن غداً ستكون آخر مباراة له في الأبطال، نريد أن نفوز غداً “.



بينما قال أيضاً عن مدافعه الفرنسي رافائيل فاران الذي تواجد معه بالمؤتمر الصحفي ” فاران ليس عليه أن يفعل أي شيء خاص، عليه أن يستمر كما هو، ويجب أن يبقى هنا لبقية حياته “.

وعن نجم الفريق كريستيانو رونالدو، قال زيزو ” العديد من الناس ومن بينهم أنا سنتذكر كريستيانو في هذا النادي، إنه معنا الآن وعلينا الاستمتاع به “.