مارسيال يصدم مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد يترقب

أبدى الفرنسي أنتوني مارسيال مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رغبته بالرحيل عن صفوف الفريق وذلك بسبب عدم مشاركته في المباريات بالقدر الكافي بالنسبة له.

وأكدت العديد من الصحف العالمية بأن مارسيال قد رفض بالفعل عرض مانشستر يونايتد الأول لتجديد تعاقده مع الفريق حيث يرغب في إنهاء مسيرته مع الشياطين الحمر والخروج من أبواب ملعب أولد ترافورد العريق الصيف المقبل.

هذا ويرتبط مارسيال بعقد رسمي مع مانشستر يونايتد حتى صيف عام 2019 وذلك منذ إنضمامه للفريق قادماً من صفوف موناكو الفرنسي عام 2015 مقابل 60 مليون يورو في صفقة قياسية وقتها.

وأبدت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى رغبتها في ضم اللاعب أبرزها نادي جوفنتوس الإيطالي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

ويرغب الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب الروخي بلانكوس في التعاقد مع اللاعب لكي يدعم هجوم فريقه بلاعب سريع ومهاري ويقدم حلولاً كبيرة خلال المباريات وهو ما يحتاجه العملاق المدريدي كثيراً خلال الفترة المقبلة.

وكان مارسيال قد برع بمركز المهاجم الصريح مع نادي موناكو ومنذ تولي البرتغالي جوزيه مورينيو مسئولية تدريب الفريق أصبح يشغل مركز المهاجم الأيسر وعلى الرغم من عدم مشاركته بكثرة هذا الموسم إلا أنه نجح بتسجيل 11 هدفاً وصنع 10 أهداف.

ومنذ تعاقد الشياطين الحمر مع التشيلي اليكسيس سانشيز الشتاء الماضي إنعدمت فرص مارسيال كثيراً بالمشاركة ووضح ذلك بأخر مبارتين للفريق حيث لم يشارك اللاعب الفرنسي ولو لدقيقة واحدة.