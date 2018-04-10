مالديني: منصب مع المنتخب الايطالي؟! ولم لا!

مالديني لا يستبعد أخذ منصب في إيطاليا

تحدث أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو مالديني لصحيفة اللاغازيتتا ديللو سبورت الإيطالية عن الفترة المقبلة للمنتخب الإيطالي الذي فشل في التأهل لكأس العالم في روسيا 2018 بعدما سقط في الملحق أمام المنتخب السويدي، مما تسبب في إقالة مدربه فينتورا وتعيين دي بياجيو مدربًا مؤقتًا للأتزوري.

وعلى الرغم من تعيين دي بياجيو إلا أن الأمور لم تشهد أي بوادر تحسن، الأمر الذي جعل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يبدأ في التفكير سريعًا في التعاقد مع جهاز فني كامل جديد بقيادة مدرب جديد، مما جعله يبدأ في التفتيش بين رموز الكرة الإيطالية من من يمتلكون استعدادًا لقيادة الدفة بعد رفض كونتي وأنشيلوتي واعتزال فابيو كابيللو واستبعاد دي فرانشيسكو.



وكان مالديني قد سؤل عن إذا ما كان هناك احتمالية لأن يكون له منصب في الجهاز الفني القادم للمنتخب الإيطالي رفقة المدرب الجديد، فأجاب باولو: “لم لا، أعتقد أنه قد حان الوقت من أجل خوض مغامرة جديدة رفقة المنتخب خاصة في فترة فارقة مثل تلك” وهو ما يعزز من احتمالية تولي مالديني لمنصب في الجهاز الفني المنتظر لإيطاليا.

يذكر أن باولو مالديني كان قد اعتزل دوليًا قبل بداية كأس العالم 2006، أي أنه لم يحقق اللقب مع المنتخب الإيطالي، الأمر الذي يجعله متشوقًا لتحقيق نجاح مع المنتخب كإداري لكي يتوج مسيرته الكبيرة رفقة الأتزوري والتي لم تكلل بلقب كأس العالم لاعبًا.