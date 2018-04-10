موقعة الأولمبيكو تشهد حضور أسطورتين

تشهد مباراة روما الإيطالي أمام برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأولمبيكو، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حضور أسطورتين في عالم الساحرة المستديرة.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن الأمريكي جيمس بالوتا، رئيس نادي روما قد وجه دعوة إلى السير أليكس فيرغسون المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، وباولو مادليني مدافع ميلان التاريخي لحضور المباراة.

وأضافت الصحيفة أن راموس سانشيز “مونشي” المدير الرياضي للجيالوروسي، استقبل رفقة مساعده وأسطورة النادي فرانشيسكو توتي، كلا من فيرغسون ومالديني الصديق المقرب من رئيس روما، وذلك خلال تواجدهما في الفندق قبل التوجه إلى الملعب الأولمبيكو.

وقاد فيرغسون مانشستر يونايتد في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2009 الذي أقيم على ملعب الأولمبيكو، لكنه خسر أمام برشلونة بثنائية نظيفة.

من جانبه صرح بالوتا أن حظوظ فريقه أصبحت قليلة للعبور إلى نصف النهائي بعد الهزيمة في كامب نو بنتيجة (4-1)، مشيرًا إلى أن الأمور كانت ستختلف في حالة لم يتغاضى حكم مباراة الذهاب عن احتساب ثلاث ركلات جزاء لصالح روما.