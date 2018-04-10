ميلان يُحدد بديل سوسو

حدد نادي ميلان الإيطالي، بديل لاعبه الإسباني سوسو المرشح للرحيل عن الروسونيري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية أن ميلان يدرس التعاقد مع جناح ساسولو ماتيو بوليتانو كبديل لسوسو حال رحيله الصيف المقبل.

وأوضحت أن ميلان ربما يقدّم بعض التضحيات ببيع لاعب أو اثنين في حالة عدم تحقيق المركز الرابع الذي يبتعد عنه بـ8 نقاط حاليًا قبل 7 جولات من نهاية الدوري الإيطالي.

وأشارت إلى أن سوسو يعتبر من أبرز المرشحين للرحيل إلى جانب الحارس الشاب جيانلويجي دوناروما.

وأضافت الصحيفة أن ميلان سيحاول تقليل المبلغ الذي سيدفعه لنادي ساسولو للحصول على الجناح الإيطالي، من خلال إدخال بعض لاعبيه في صفقة تبادلية.

ولفتت إلى أن هؤلاء اللاعبين المرشحين للدخول في الصفقة التبادلية هم مانويل لوكاتيلي، إضافة إلى ماتيو غابيا وراؤول بيلانوفا لاعبي فريق الشباب بالنادي.

وكان بوليتانو قريبًا من مغادرة ساسولو إلى نابولي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن الصفقة لم تكتمل لعدم وجود وقت لتسجيل عقود انضمام اللاعب إلى الفريق الجنوبي.

كما يخطط الروسونيري أيضًا للاتفاق مع بيبي رينا حارس نابولي وإيفان سترينيتش مدافع سامبدوريا لضمهما مجانًا الصيف المقبل، في ظل انتهاء عقديهما.