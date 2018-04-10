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نجم آرسنال: توخيل مجنون وأسلوبه يشبه غوارديولا

10 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, الدوري الإنجليزي, الدوري الفرنسي, ملاعب العالم 288 زيارة

أبدى الغابوني إيميريك أوباميانغ، مهاجم آرسنال الإنجليزي، برأيه حول قيادة مدربه السابق في بوروسيا دورتموند، توماس توخيل، لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانتقل النجم الغابوني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، إلى المدفعجية، قادمًا من بوروسيا دور تموند.

وقال أوباميانغ في تصريحات نشرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية: توخيل واحدًا من أفضل المدربين الذين لعبت تحت قيادتهم لكن مهمة وضع التشكيلة ستكون صعبة للغاية، خاصة في الفرق الكبرى مثل باريس.

وتابع مهاجم أرسنال: توخيل مجنون قليلاً مثلي، وهو يعجبني للغاية، وأسلوبه يشبه إلى حد ما أسلوب بيب غوارديولا، ويملك الروح والرغبة في الاستحواذ على الكرة، ولا يهتم بما يفعله الخصم، وأنا أعتقد أنه يملك كل الأمور.

وختم أوباميانغ تصريحاته عن توخيل: سنرى كيف سيقود مجموعة اللاعبين في “بي إس جي”، لكنه واحدًا من أفضل المدربين الذي لعبت تحت قيادتهم.

يشار إلى أن التقارير الصحفية الفرنسية، تتفق في الفترة الأخيرة حول قيادة الألماني توماس توخيل للفريق الباريسي، الموسم المقبل، خلفًا لأوناي إيمري.

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