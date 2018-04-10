هاينكس: لا أخشى ريال مدريد أو برشلونة وأتمنى تأهل كلوب إلى نصف النهائي

يستعد نادي بايرن ميونيخ الألماني من أجل مواجهته أمام نظيره نادي إشبيلية الإسباني مساء غد الأربعاء على ملعب أليانز أرينا في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان النادي البافاري قد تمكَّن من التغلب على غريمه الأندلسي بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الذهاب التي أُقيمت الأسبوع الماضي على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وخرج يوب هاينكس المدير الفني لبايرن ميونيخ من أجل الحديث عن مواجهة الفريق أمام إشبيلية غداً، وذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الثلاثاء.

وافتتح هاينكس تصريحاته في المؤتمر متحدثاً عن المباراة قائلاً ” إذا خسرت مباراة الذهاب وحصلت على فرص عديدة، سيتوجَّب عليك المخاطرة بالتأكيد والمبادرة بالهجوم، وهذا بكل تأكيد ما سيفعله إشبيلية “.

أمَّا عن استبعاده كل من فيدال وألابا واستبدال الأخير بالبرازيلي رافينيا بدلاً من خوان بيرنات، فقال المدرب الألماني ” رافينيا يمكنه اللعب على اليمين أو على اليسار، إنه لاعب محترف للغاية، وهو أيضاً مخزون كبير للفريق “.

وعن الخصم المتوقع في الدور نصف النهائي، قال هاينكس ” بغض النظر عما سيأتي في الدور نصف النهائي، سواء ريال مدرد أو برشلونة، يُمكننا الفوز عليه “.

بينما اختتم المدرب صاحب الـ72 عاماً تصريحاته متحدثاً عن مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي، حيث قال ” أود ان يتأهل يورغن كلوب مع فريقه ليفربول إلى نصف النهائي، لكن تبقى هناك 90 دقيقة، مانشستر سيتي فريق كبير يرغب في العودة والتأهل “.