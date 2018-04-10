ياري مينا مطلوب في البريمييرليغ

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن محاولات فريق إنجليزي، للحصول على خدمات الكولومبي ياري مينا، مدافع برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة “سبورت”، فإن وست هام يونايتد الإنجليزي، يتفاوض منذ أسبوعين، حول استعارة ياري مينا، في الموسم المقبل.

وتابعت الصحيفة، أن وست هام يونايتد يرى بأنه الوجهة المناسبة لياري مينا، من أجل التطور والنضوج الذي يبحث عنه برشلونة، لصاحب الـ 23 عاما.

وكان ياري مينا، قد انتقل لصفوف برشلونة، قادمًا من بالميراس البرازيلي، في الميركاتو الشتوي الماضي، مقابل 12 مليون يورو، لكنه يعاني بسبب قلة المشاركة مع الفريق الكتالوني.

وأبرزت الصحيفة في نهاية تقريرها، بأن إدارة برشلونة، لم تحسم قرارها بخصوص ياري مينا، سواء ببقاء اللاعب أو إعارته في الصيف المقبل.