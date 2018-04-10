بايرن ميونخ يبحث استعدادات الموسم الجديد

يخطط نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، الاستعداد لمنافسات الموسم المقبل.

ويبحث النادي البافاري، مرة أخرى السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الصيف، استعدادًا لمنافسات الدوري المحلي.

ويخوض بايرن، أكثر الفرق تتويجا بلقب البوندسليغا، مباراتين كجزء من بطولة كأس الأبطال أمام منافسين، وفي ملاعب سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وستكون الرحلة مع مدرب الفريق الجديد، الذي سيتم الإعلان عنه قريبًا، الذي سيكون خليفة ليوب هاينكس (72 عامًا)، الذي سيعود للاعتزال بنهاية الموسم الجاري.

ويرجح أن يسافر بايرن إلى أمريكا، دون العديد من اللاعبين الأساسيين، الذين سيكونون في فترة راحة بعد المشاركة في كأس العالم الذي سيقام بروسيا خلال الفترة من 14 جوان حتى 15 جويلية.

وكانت آخر مرة زار فيها بايرن ميونخ، أمريكا في جولته الإعدادية قبل الموسم الذي انطلق في 2016، ولعب في شيكاغو وتشارلوت ونيويورك.

وفي 2014 خاض الفريق مباريات في نيويورك وبورتلاند.

وقبل بداية هذا الموسم، سافر بايرن إلى الصين وسنغافورة وخاض أربع مباريات.