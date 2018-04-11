الاتحاد الإنجليزي يشعل سباق الهداف بين صلاح وكين

حسم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الجدل حول هدف توتنهام هوتسبير الثاني في مرمى ستوك سيتي، خلال المباراة التي أقيمت السبت الماضي وانتهت لصالح السبيرز بنتيجة (2-1)، في الجولة الـ33 من منافسات البريمييرليغ.

وكان الهدف الثاني قد احتسب للدنماركي كريستيان إريكسن، ولكن توتنهام طالب باحتساب الهدف لهاري كين بعدما لمس الكرة قبل أن تسكن الشباك.

وقالت مركز الاتصالات للدوري الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “احتسبت لجنة الاستئناف لاعتماد الأهداف، الهدف الثاني لتوتنهام ضد ستوك سيتي لصالح هاري كين”.

وبذلك يرتفع رصيد هاري كين إلى 25 هدفا، بفارق 4 أهداف فقط عن محمد صلاح نجم ليفربول ومتصدر هدافي البريمييرليغ حاليًا.

من جانبها قالت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، إن هاري كين ثالث لاعب يسجل 25 هدفا على الأقل في 3 مواسم على التوالي بالبريمييرليغ بعد ألان شيرر منذ موسم 1993-1994 إلى 1996-1997 وتيري هنري من 2003-2004 حتى 2005-2006.

يشار إلى أن هاري كين حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي، في الموسمين الماضيين مع توتنهام.