المصائب تتوالى..إصابة نجم برشلونة خلال مباراة روما

راكيتيتش يتعرض لإصابة قوية وسيخضع للجراحة

تلقى نادي برشلونة الإسباني المليء بالجراح عقب توديع بطولة دوري ابطال أوروبا من الدور ربع النهائي أمام منافسة روما الإيطالي صدمة قوية عقب المباراة وذلك عقب التأكد من تعرض الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم الفريق من أصابة قوية.

وأكدت الصحف العالمية فإن راكيتيتش قد تعرض لإصابة قوية بكسر في أصبع يده وسوف يخضع للجراحة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحف بأن نادي برشلونة قد أكد عبر بياناً له بأن اللاعب قد تعرض لتدخل عنيف أدى لإصابته بكسر في أصبع يده وأثبتت الإختبارات الطبية التي خضع لها اللاعب ذلك.

هذا ويأمل راكيتيتش بأن يكون جاهزاً لخوض مباراة الفريق بنهائي كأس ملك إسبانيا حيث سيلاقي النادي الكتالوني نظيره إشبيلية يوم 24 من شهر ابريل الجاري على ملعب مترو بوليتانو واندا بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وسوف يغيب راكيتيتش عن مباراة فريقه الهامة المقبلة مساء السبت ببطولة الليغا عندما يستضيف نادي فالنسيا على ملعب كامب نو.

وواجه راكيتيتش أسوأ يوم في تاريخه الكروي أمام روما حيث ودع الفريق البطولة الاوروبية الكبرى على الرغم من إنتصاره الكبير بجولة الذهاب بنتيجة 4-1 ولم يتوقع الجميع هذا السيناريو الجنوني بإقصاء النادي الكتالوني بسهولة.

يذكر أن برشلونة اصبح قاب قوسين أو أدنى من التتويج ببطولة الليغا وذلك نظراً لإنفراده بصدارة جدول البطولة وبفارق 11 نقطة كاملة عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد.