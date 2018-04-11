بالصور: ممر شرفي من ناشئي ريال مدريد قبل موقعة جوفنتوس

وقف ناشئو نادي ريال مدريد، في ممر شرفي للفريق الأول، قبل مواجهةجوفنتوس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياغو برنابيو.



وقال موقع “البرنابيو” المختص بأخبار نادي ريال مدريد، إن ناشئي الفريق الملكي وقفوا في ممر شرفي، قبل خروج اللاعبين من الحافلة والاتجاه لملعب اللقاء.

وأكد الموقع أن هذه عادة قديمة لريال مدريد، يحصل بها على الكثير من الحظ قبل مباريات المراحل الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، أو في المباريات النهائية للبطولة.

ورفع ناشئو النادي الملكي لافتات تحمل شعارات تحفيزية للاعبين المتجهين نحو سانتياغو برنابيو، مكتوب عليها “معًا نحو الثالثة عشر” في إشارة للرغبة في الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ13 في تاريخ النادي.

