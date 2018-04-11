برشلونة ينشر رسالة لجماهيره

تسبَّب سقوط برشلونة أمام روما بثلاثية نظيفة ومغادرته دوري الأبطال بصدمة كبيرة للجماهير التي كانت تعتقد أن فريقها سيذهب بطريق مفتوح لنصف النهائي بعد فوزه بأربعة أهداف لهدف ذهاباً قبل أن تأتي الصدمة الكبرى ويودع البارسا البطولة التي كان أحد أكبر المرشحين للفوز بها.

النادي حاول استيعاب غضب الجماهير وبعد تصريح إيرنيستو الذي تحمل فيه مسؤولية الهزيمة جاء دور الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي نشرت رسالة دعم للفريق بعد اللقاء.

وكتب الحساب الرسمي للنادي “جميعنا مصدومون لكن علينا أن نؤازر بعضنا بالتحديات القادمة، معاً سنكون أقوى”.

ويواجه برشلونة فالنسيا بالدوري السبت القادم وسط سعيه للاقتراب أكثر من حسم الليغا حيث يبتعد عن أتلتيكو مدريد بفارق 11 نقطة قبل نهاية الدوري بسبع جولات.

كما تنتظر النادي مهمة أخرى حين يواجه إشبيلية بنهائي كأس الملك في الـ21 من الشهر الجاري