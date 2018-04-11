بوسكيتس: هزيمة روما أكبر ضربة في مسيرتي مع برشلونة!

بوسكيتس يعبر عن حزنه الشديد من خروج برشلونة على يد روما

أعرب سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة عن حزنه عقب توديع فريقه لمنافسات دوري أبطال أوروبا، على يد فريق روما الإيطالي، من الدور ربع النهائي.

وكان روما قد فجَّر مفاجأة مدوية يوم الثلاثاء، بعدما فاز بثلاثة أهداف دون مقابل على برشلونة، بعدمًا كان متأخرًا بلقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال بوسكيتس في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: “ربما هذه هي أكبر ضربة موجعة تعرضت لها خلال فترة تواجدي في برشلونة، بسبب الطريقة التي حدثت بها”.

وأضاف: “سأكون كاذبًا إذا قلت إننا يمكن أن تعلم الدرس من هذه الهزيمة، لأننا في الموسم الماضي خسرنا أيضا في ربع النهائي بنفس الطريقة”.



وتابع لاعب الوسط الإسباني: “أريد فقط أن أعتذر للجماهير عن الكيفية التي سارت بها الأمور، نحتاج إلى تغيير كبير، إذا أردنا الفوز بلقب دوري الأبطال مجددًا”.

وودع برشلونة منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، بعدما خرج في الموسم الماضي على يد جوفنتوس مع المدرب السابق لويس إنريكي.